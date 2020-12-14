В США сделана первая прививка от коронавируса

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Первая прививка от коронавируса сделана в понедельник, 14 декабря, в США, сообщил Дональд Трамп.

"Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир!" – написал президент США в Twitter.

Ранее Трамп сообщил, что в США одобрили вакцины BioNTech и Pfizer от коронавирусной инфекции. Американский лидер назвал это событие "одним из величайших научных достижений в истории".

Кроме того, Трамп заверил граждан в безопасности препарата. Он заявил, что вакцинация в стране начнется менее чем через 24 часа. "Мы уже начали поставки вакцины во все штаты и по всем адресам в стране", – подчеркнул Трамп.

В ходе финальной стадии испытаний оценка эффективности вакцины BioNTech и Pfizer была повышена до 95 процентов. Компании также заявили, что рассчитывают произвести во всем мире до 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз – в 2021 году.