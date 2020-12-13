Меркель рассказала, когда в Германии и ЕС начнется вакцинация от COVID-19

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вакцинация от коронавируса в Германии и Евросоюзе может начаться в январе следующего года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) сообщило, что решение о допуске будет принято до 29 декабря. Нам нужно немного подождать. Сразу после этого начнутся поставки в страны ЕС, а в январе появится возможность приступить к вакцинации", – рассказала Меркель.

Ранее в США одобрили вакцины BioNTech и Pfizer от коронавирусной инфекции COVID-19. Американский лидер Дональд Трамп назвал это событие "одним из величайших научных достижений в истории". Трамп заверил граждан в безопасности препарата.

В ходе финальной стадии испытаний оценка эффективности вакцины BioNTech и Pfizer была повышена до 95 процентов. Компании также заявили, что рассчитывают произвести во всем мире до 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз – в 2021 году.