Свыше 90 млн человек в мире заразились COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 90 миллионов случаев коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в мире с начала пандемии. Такие данные представил американский Университет Джонса Хопкинса.

Как передает ТАСС, точное число заразившихся коронавирусом в мире составляет 90 005 787 человек. Из них 1 931 382 скончались от инфекции.

Чаще всего COVID-19 выявляли в США – 22 255 827 случаев. На втором месте антирейтинга Индия (10 450 284 случая). Далее следует Бразилия – 8 075 998 заразившихся.

Уточняется, что Университет Джонса Хопкинса проводит подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

За последние сутки в России выявили 22 851 новый случай коронавируса. В 2 589 случаях инфекция не имела клинических проявлений.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса. Она отмечала, что заразившийся гражданин вернулся из Великобритании.