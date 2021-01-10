В России выявили 22 851 новый случай коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России выявили 22 851 новый случай коронавирусной инфекции в 83 регионах. 2 589 заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни.
На Москву пришлось 4 216 новых случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 3 010 случаев, на Московскую область – 1 292, на Нижегородскую область – 472, на Воронежскую область – 390, на Ростовскую область – 389, на Свердловскую область – 387, на Красноярский край – 318, на Вологодскую область – 304, на Хабаровский край – 297.
Всего на территории РФ за все время пандемии зарегистрировали 3 401 954 (+0,7%) случаев коронавируса. Наименьший прирост заболевших COVID-19 за последние сутки зафиксирован в Ненецком и Чукотском автономных округах (0%), в Республике Тыва (0,1%) и в Еврейской автономной области (0,3%).
За минувшие 24 часа в России от коронавируса скончались 456 пациентов. Всего в РФ из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерли 61 837 человек.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса за последние сутки выписали 24 080 человек. За все время пандемии от COVID-19 вылечились 2 778 889 россиян.
Ранее стало известно, что новая разновидность коронавируса, обнаруженная в Великобритании, передается от человека к человеку быстрее, чем обычный COVID-19.
При этом исследования показали, что новая мутация вируса распространяется тем же путем, что и его "устаревшая" версия, поэтому меры по борьбе с ней останутся прежними.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: