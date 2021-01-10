В России выявили 22 851 новый случай коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России выявили 22 851 новый случай коронавирусной инфекции в 83 регионах. 2 589 заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни.

На Москву пришлось 4 216 новых случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 3 010 случаев, на Московскую область – 1 292, на Нижегородскую область – 472, на Воронежскую область – 390, на Ростовскую область – 389, на Свердловскую область – 387, на Красноярский край – 318, на Вологодскую область – 304, на Хабаровский край – 297.

Всего на территории РФ за все время пандемии зарегистрировали 3 401 954 (+0,7%) случаев коронавируса. Наименьший прирост заболевших COVID-19 за последние сутки зафиксирован в Ненецком и Чукотском автономных округах (0%), в Республике Тыва (0,1%) и в Еврейской автономной области (0,3%).

За минувшие 24 часа в России от коронавируса скончались 456 пациентов. Всего в РФ из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерли 61 837 человек.

Из больниц по выздоровлению от коронавируса за последние сутки выписали 24 080 человек. За все время пандемии от COVID-19 вылечились 2 778 889 россиян.

Ранее стало известно, что новая разновидность коронавируса, обнаруженная в Великобритании, передается от человека к человеку быстрее, чем обычный COVID-19.

При этом исследования показали, что новая мутация вируса распространяется тем же путем, что и его "устаревшая" версия, поэтому меры по борьбе с ней останутся прежними.