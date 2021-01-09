Меркель назвала предстоящие недели зимы самыми сложными за пандемию

14:02
Фото: Matthias Rietschel/Pool via AP
Предстоящие недели будут крайне сложными для Германии, заявила в своем еженедельном подкасте канцлер страны Ангела Меркель.
"День ото дня Институт имени Роберта Коха сообщает нам о сотнях людей, умерших из-за коронавируса, о тысячах, которые борются за свои жизни в отделениях интенсивной терапии, и десятках тысяч новых случаев заражения", – поделилась канцлер, добавив, что медицинский персонал во многих больницах работает на пределе возможностей.
Меркель подчеркнула, что новости о мутациях вируса только усиливают беспокойство. Она отметила целесообразность введенных ранее карантинных мер властями ФРГ.
"Чем последовательнее мы сегодня, тем быстрее мы сможем в будущем восстановить контроль, тем короче будет период, в течение которого нам придется жить с такими ограничениями", – сказала Меркель.
Также канцлер напомнила о начавшейся вакцинации в странах ЕС и Германии. При этом он выразила уверенность, что ни одна страна не справится с вирусом своими силами.
Ранее президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса. Поднимались вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин.
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