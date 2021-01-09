Журналист The New York Times привился вакциной "Спутник V"

Фото: Zuma\TASS
Корреспондент The New York Times Эндрю Крамер привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".
Он написал об этом статью, в которой рассказал, что принял такое решение после изучения хода испытаний прививки. Он убедился в ее безопасности, а скепсис, по его словам, возникает из-за оперативной регистрации вакцины. Крамер подчеркнул, что результаты испытаний можно назвать "неподдельным достижением российских ученых".
Журналист заявил, что в России организована хорошая логистика в больницах. Также он оценил доступность вакцины. Крамер подчеркнул, что в РФ нет путаницы при вакцинации, которая наблюдается в США и других странах.
По словам корреспондента, у него не наблюдалось каких-либо побочных эффектов после получения прививки. Он также обратил внимание на то, что российская вакцина уже поставляется в другие страны.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что рассчитывают получить полные данные о вакцине "Спутник V" к концу января. В организации отметили, что всего с октября 2020 года она получила 13 заявок о включении вакцин в список для использования в чрезвычайной ситуации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: