Журналист The New York Times привился вакциной "Спутник V"

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Корреспондент The New York Times Эндрю Крамер привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Он написал об этом статью, в которой рассказал, что принял такое решение после изучения хода испытаний прививки. Он убедился в ее безопасности, а скепсис, по его словам, возникает из-за оперативной регистрации вакцины. Крамер подчеркнул, что результаты испытаний можно назвать "неподдельным достижением российских ученых".

Журналист заявил, что в России организована хорошая логистика в больницах. Также он оценил доступность вакцины. Крамер подчеркнул, что в РФ нет путаницы при вакцинации, которая наблюдается в США и других странах.

По словам корреспондента, у него не наблюдалось каких-либо побочных эффектов после получения прививки. Он также обратил внимание на то, что российская вакцина уже поставляется в другие страны.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что рассчитывают получить полные данные о вакцине "Спутник V" к концу января. В организации отметили, что всего с октября 2020 года она получила 13 заявок о включении вакцин в список для использования в чрезвычайной ситуации.