ВОЗ сотрудничает с 15 производителями вакцин от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает сотрудничество с 15 разработчиками вакцин от COVID-19 из разных стран мира, в том числе из России, сообщила глава департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

"Мы работаем с российским препаратом, мы работаем с препаратом Moderna. Мы работаем со всеми производителями, у которых есть вакцины, проходящие испытания на эффективность… Таким образом, есть 15 производителей, которые связались с нами, полагая, что у них есть данные, необходимые для соответствия самым высоким стандартам, и мы ведем обсуждение со всеми этими производителями", – передает слова О'Брайен РИА Новости.

Специалист уточнила, что в настоящее время организация проводит оценку вакцин от AstraZeneca и китайской компании. О'Брайен отметила, что список вакцин, рекомендованных для экстренного применения, расширится в ближайшие недели.

Ранее ВОЗ выразила заинтересованность в российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщала помощник гендиректора организации Марианджело Симао.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.

Кроме того, разработчики вакцины "Спутник V" предложили комбинировать ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Сотрудники компании заявили, что препарат AstraZeneca показал 62-процентную эффективность. По их мнению, соединение вакцин может оказаться важным этапом при проведении ревакцинации.