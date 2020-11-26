Разработчики "Спутника V" предложили AstraZeneca комбинировать вакцины

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Разработчики российской вакцины "Спутник V" против коронавируса предложили комбинировать ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом говорится на странице создателей вакцины в Twitter.

"В настоящее время вакцина AstraZeneca показывает 62-процентную эффективность. Если они будут проводить новое клиническое испытание, то мы предлагаем комбинировать укол AstraZeneca со "Спутником V" для повышения эффективности", – заявили разработчики, добавив, что комбинирование вакцин может оказаться важным этапом при проведении ревакцинации.

Ранее компания AstraZeneca представила отчет об эффективности своей вакцины от коронавирусной инфекции, оценив эффективность препарата на уровне 70%. В компании заявили, что такой показатель основан на данных об эффективности двух режимов дозирования.

Специалисты рассказали, что в первом случае препарат вводили в виде половинной дозы с последующей полной дозой с интервалом минимум месяц. Во втором случае специалисты вводили две полные дозы вакцины с интервалом не менее одного месяца.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Сейчас идет третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.

