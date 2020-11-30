В ВОЗ призвали не ждать скорого окончания пандемии коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что не стоит ждать окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы, для этого нужно будет пройти долгий путь. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, сперва нужно выработать достаточный уровень иммунитета, используя вакцину.
"Когда будем адаптировать свое поведение к тому, что вирус находится в популяции, он не намерен никуда уходить, он останется здесь, как и другие вирусы", – сказала представитель ВОЗ.
Вуйнович подчеркнула, что людям предстоит научиться жить с этим вирусом.
"Чтобы это был вопрос каких-то нескольких месяцев – нет, но мы должны идти к этому", – добавила она.
Представитель ВОЗ отметила, что путь к этому предстоит длинный.
Ранее организация выразила заинтересованность в российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщала помощник гендиректора организации Марианджело Симао.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.
Кроме того, разработчики вакцины "Спутник V" предложили комбинировать ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Сотрудники компании заявили, что препарат AstraZeneca показал 62-процентную эффективность. По их мнению, соединение вакцин может оказаться важным этапом при проведении ревакцинации.
Российская вакцина "Спутник V" будет дешевле западных аналогов
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