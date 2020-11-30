В ВОЗ призвали не ждать скорого окончания пандемии коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что не стоит ждать окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы, для этого нужно будет пройти долгий путь. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, сперва нужно выработать достаточный уровень иммунитета, используя вакцину.

"Когда будем адаптировать свое поведение к тому, что вирус находится в популяции, он не намерен никуда уходить, он останется здесь, как и другие вирусы", – сказала представитель ВОЗ.

Вуйнович подчеркнула, что людям предстоит научиться жить с этим вирусом.

"Чтобы это был вопрос каких-то нескольких месяцев – нет, но мы должны идти к этому", – добавила она.

Представитель ВОЗ отметила, что путь к этому предстоит длинный.

Ранее организация выразила заинтересованность в российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщала помощник гендиректора организации Марианджело Симао.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.

Кроме того, разработчики вакцины "Спутник V" предложили комбинировать ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Сотрудники компании заявили, что препарат AstraZeneca показал 62-процентную эффективность. По их мнению, соединение вакцин может оказаться важным этапом при проведении ревакцинации.