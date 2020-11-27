ВОЗ заинтересована в российской вакцине от коронавируса "Спутник V"

Фото: ТАСС/Zuma
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заинтересована во включении российской вакцины "Спутник V" в список рекомендуемых для применения в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника гендиректора организации Марианджелу Симао.
"Заинтересованность остается. У нас идет обмен информацией. Тут нужно посмотреть не только на результаты клинических испытаний, но и производственную практику и разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях. Необходимо иметь всю информацию", – сказала Симао.
Ранее разработчики вакцины "Спутник V" предложили комбинировать ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Сотрудники компании заявили, что препарат AstraZeneca показал 62-процентную эффективность. По их мнению, соединение вакцин может оказаться важным этапом при проведении ревакцинации.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Сейчас идет третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.
Российская вакцина "Спутник V" будет дешевле западных аналогов
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