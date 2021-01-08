Третий привитый от COVID-19 человек скончался в Норвегии

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В Норвегии умер третий человек, привитый от COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

По сообщению администрации коммуны Сула, мужчина получил вакцину 5 января. При этом смерть 82-летнего пациента наступила на следующий день – 6 января.

"Умер пожилой постоялец больницы, имевший основные заболевания, незадолго до смерти ему была сделала прививка (от коронавируса. – Прим. Ред.)", – подтвердил главный врач населенного пункта Пернилле Хегре Серенсен.

В данный момент эксперты проводят расследование. Специалисты пытаются выяснить, спровоцировала ли вакцина летальный исход.

Ранее два человека, сделавшие прививку от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer, умерли в Норвегии. Сообщалось, что смерть пациентов наступила через несколько дней после вакцинации.