Двое привитых от COVID-19 Pfizer умерли в Норвегии

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Два человека, которые ранее сделали прививку от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer, умерли в Норвегии. Об этом заявило Норвежское агентство лекарственных средств.

"5 января мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации", – уточнили в сообщении. Вакцинировать людей препаратом, который произведен американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech начали в конце декабря прошлого года.

Первыми в стране привили жителей дома престарелых в Осло. Власти сейчас начали расследование того, связаны ли смерти с вакцинацией. Планируется установить, связаны ли смерти с использованием препарата от COVID-19 или произошло совпадение, говорится в сообщении агентства.

В настоящий момент в Норвегии прививают людей, которые входят в группу риска.

Ранее говорилось, что число случаев COVID-19 в мире превысило 85 миллионов. От опасной инфекции с начала пандемии уже умерли 1,8 миллиона человек.