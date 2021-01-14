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В мире

17:18

В Норвегии умерли 23 человека после прививки вакциной Pfizer

за рубежом медицина

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

После вакцинации от коронавируса препаратом американской компании Pfizer в Норвегии умерли 23 человека. Об этом сообщает норвежское агентство лекарственных препаратов.

Уточняется, что скончались пациенты старше 80 лет с ослабленным иммунитетом. Представитель агентства Стейнар Мадсен отметил, что данные случаи не вызывают тревоги.

"Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем", – подчеркнул Мадсен.

Уточняется, что Институт национального здравоохранения в целях предотвращения подобных случаев в будущем изменил рекомендации для вакцинации лиц старшего возраста с серьезными заболеваниями.

"Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний", – объяснили в ведомстве.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что вакцина компании Pfizer и другие иностранные препараты могут быть допущены к применению в России после их официальной регистрации.

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