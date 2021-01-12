В Pfizer оценили возможность отдельной поставки вакцины в РФ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Sven Hoppe
Представители фармацевтической компании Pfizer заявили, что поставка их вакцины от коронавируса в Россию в текущем году будет возможна только на уровне государственных соглашений, передает РБК.
"На текущий момент все наши поставки вакцины распределяются в рамках заключенных государственных соглашений о поставках, которые будут действовать как минимум на протяжении 2021 года. Мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы", – сообщили представители компании.
При этом там заявили о намерении тесно сотрудничать с международными организациями и властями разных стран для оперативной доставки вакцины при первой же возможности.
В декабре прошлого года немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer направили заявку на регистрацию вакцины-кандидата BNT162b2 от COVID-19 в Европейское агентство по лекарственным препаратам.
За месяц до этого компании опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний, согласно которым риск заразиться коронавирусом при применении вакцины оказался более чем на 90 процентов ниже, чем без прививки.
Компании BioNTech и Pfizer заявляли, что рассчитывают произвести во всем мире до 1,3 миллиарда доз в 2021 году.
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