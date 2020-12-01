BioNTech и Pfizer подали заявку на регистрацию вакцины от COVID-19

Фото: ТАСС/Zuma

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer направили заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в Европейское агентство по лекарственным препаратам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу BioNTech.

"Pfizer и BioNTech подали 30 ноября официальное заявление в Европейское агентство по лекарственным препаратам на получение условного разрешения на использование своей вакцины-кандидата BNT162b2 от COVID-19", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ходе финальной стадии испытаний оценка эффективности вакцины BioNTech и Pfizer была повышена до 95 процентов.

9 ноября компании опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний, согласно которым риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90 процентов ниже, чем без прививки.

BioNTech и Pfizer также заявили, что рассчитывают произвести во всем мире до 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз в 2021 году.