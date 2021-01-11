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Москва 24

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Общество

12:33

Минздрав выдал разрешение на исследование препарата "Спутник лайт" от COVID-19

медицина общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение Центру имени Гамалеи на проведение клинических исследований "лайт-вакцины" против COVID-19. Об этом говорится на портале госреестра разрешений на проведение исследований ведомства.

Целью клинического исследования является оценка безопасности, переносимости и иммуногенности препарата во время профилактики коронавируса. "Начало – 8 января 2021 года, конец – 31 декабря 2021 года", – указано в сообщении Минздрава России.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

За последние сутки в России выявили 23 315 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 4 646 случаев, на Санкт-Петербург – 3 004.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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