Московские врачи вылечили от коронавируса более 700 тысяч человек

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Столичные врачи вылечили от COVID-19 свыше 700 тысяч человек, сообщает Оперативный штаб.

Как уточняется, в Москве вылечились еще 6 684 пациента после прохождения лечения от коронавируса.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 701 790. Подтверждено 4 646 новых случаев заражения и скончались 75 пациентов", – говорится в сообщении.

Всего в России за последние сутки выявили 23 315 новых случаев коронавирусной инфекции. 2 805 (12,0%) заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни.

Ранее был назван единственный способ остановить пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. О нем рассказала президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.