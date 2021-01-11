В России выявили 23 315 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России выявили 23 315 новых случаев коронавирусной инфекции. 2 805 (12,0%) заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни, сообщили в Оперштабе.
На Москву пришлось 4 646 случаев, на Санкт-Петербург – 3 004, на Московскую область – 1 315, на Нижегородскую область – 474, на Воронежскую область – 392, на Ростовскую область – 390, на Свердловскую область – 384, на Красноярский край – 316, на Вологодскую область – 301, на Хабаровский край – 299, на Челябинскую область – 295, на Пермский край – 285, на Самарскую область – 279, на Волгоградскую область – 263, на Иркутскую область – 262.
Всего в РФ зарегистрировано 3 425 269 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва – 0,2%, в Магаданской области, Костромской области, Еврейской автономной области – 0,3%, в Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе, Кемеровской области – 0,4%.
За минувшие 24 часа в России от коронавируса скончались 436 человек. Всего в РФ из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерли 62 273 человека.
За последние сутки выздоровели 21 786 человек, за все время по стране – 2 800 675.
Ранее был назван единственный способ остановить пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. О нем рассказала президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.
По словам специалиста, остановить пандемию поможет вакцинация. Для этого требуется привить три четверти от всего населения.
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