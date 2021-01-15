Клиника "Хадасса Москва" остановила переговоры с Pfizer о покупке вакцины против COVID-19

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Израильская клиника "Хадасса Москва" сообщила о прекращении переговоров с фармацевтической компанией Pfizer о покупке вакцины против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

"Клиника "Хадасса Москва", участник Международного медицинского кластера в Сколкове, остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины против коронавируса. <...> Вакцинацию против COVID-19 препаратом Pfizer в клинике "Хадасса Москва" мы не проводили и в настоящее время не проводим", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с самого начала пандемии клиника тесно сотрудничала и продолжает это делать по сей день с Институтом Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций. В ближайшее время они планируют начать прививать своих пациентов вакциной "Спутник V".

"В ближайшее время "Хадасса Москва" планирует начать прививать своих пациентов вакциной "Спутник V", основанной на платформе аденовирусного вектора. По мнению многих экспертов и врачей, это безопасная технология. А информации о ее эффективности столько же, сколько и об иностранных вакцинах", – отмечается в заявлении.

Ранее в Росздравнадзоре заявили о незаконности применения в России вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech и других незарегистрированных иностранных вакцин после сообщений о возможности принять вакцину от Pfizer в израильской клинике Hadassah в Сколкове.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года. Вакцинация от COVID-19 началась во всех регионах России 15 декабря.