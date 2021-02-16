В Греции мужчина скончался спустя 8 минут после прививки от COVID-19

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Греции пациент скончался через 8 минут после вакцинации против COVID-19. Об этом информирует общественное телевидение ERT.
Сообщается, что инцидент произошел в университетской больнице Ираклиона на острове Крит. 85-летний мужчина после прививки сидел в приемной и неожиданно упал. Врачи попытались оказать пациенту помощь, однако тот скончался.
По предварительным данным, смерть имела внезапный характер и случайно совпала с вакцинацией. Для более точного определения причин случившегося будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Утчняется, что вакцинация в Греции проводится с 27 декабря 2020 года. В стране используют препараты компаний Pfizer-BioNTech и Moderna. Кроме того, с 15 февраля для граждан от 60 до 64 лет доступна вакцина AstraZeneca.
Ранее в индийском городе Морадабад сотрудник правительственной больницы умер через сутки после вакцинации от COVID-19. Предполагалось, что смерть медработника не связана с прививкой.
Кроме того, паралич лицевого нерва произошел у 13 израильтян после вакцинации препаратом Pfizer. В Минздраве страны рекомендовали отсрочить введение второй прививки до тех пор, пока симптомы не уйдут.
В Израиле у 13 пациентов парализовало лицевой нерв от вакцины Pfizer
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