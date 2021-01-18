В Индии медработник умер после прививки от COVID-19

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В индийском городе Морадабад в штате Уттар-Прадеш сотрудник правительственной больницы умер через сутки после вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Он был привит в субботу около полудня. В воскресенье он почувствовал трудности с дыханием и пожаловался на заложенность в груди", – заявил главный врач больницы.

По словам медика, в дальнейшем будет произведено вскрытие, необходимое для выяснения обстоятельств смерти врача. Предполагается, что инцидент не связан с вакцинацией от коронавирусной инфекции.

Ранее паралич лицевого нерва произошел у 13 израильтян после вакцинации препаратом Pfizer. В Минздраве рекомендовали отсрочить введение второй прививки до тех пор, пока симптомы не уйдут.