Врач объяснила, чем опасна возникающая при COVID-19 грибковая инфекция в легких

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что грибковая инфекция в легких, возникающая при коронавирусе, может привести в том числе и к летальному исходу.

Ранее ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Лазарева сообщила о росте случаев обнаружения грибковой флоры в отделениях реанимации COVID-стационаров.

Среди пациентов часто встречаются зараженные Candida albicans (дрожжеподобные грибы, которые обычно живут во рту и пищеводе человека, при нормальных условиях они есть у 80% людей. – Прим. ред.). По словам Лазаревой, подъем грибковой флоры обусловлен патогенетическими особенностями COVID-19 и широким применением сильных лекарств для борьбы с тяжелой формой заболевания, например метилпреднизолона.

"Она может вызвать ухудшение состояния легких и привести к различным осложнениям. В самых тяжелых вариантах – летальный исход. Но это может быть хронический микоз легких, который потом придется лечить долго и трудно. То есть могут появиться отдышка, кашель, общее ухудшение самочувствия", – сказала Чернышова.

По словам эксперта, грибы Candida распространены повсеместно и человеческий организм с ним сталкивается постоянно.





Надежда Чернышова врач-терапевт Обычно когда человек здоров, то его иммунитет не позволяет грибам внедриться и размножаться… Здесь ключевое – состояние иммунитета и наличие каких-то хронических воспалений. Поэтому коронавирус, который ослабляет иммунитет в том числе и легких, открывает ворота для грибковых инфекций.

Риск появления грибковых инфекций при коронавирусе увеличивает и прием антибиотиков. "При сильной терапии антибиотиками вполне вероятно, что грибки воспользуются случаем и разовьются. Легкие становятся мишенью, потому что они поражены коронавирусом", – уточнила терапевт.

В большинстве случаев микозу подвержены люди с ВИЧ-инфекцией, онкологией и различными болезнями крови. "В случае с коронавирусом тут еще играет роль ИВЛ – это тоже как дополнительный фактор", – добавила собеседница Москвы 24.

При этом врач подчеркнула, что такие грибковые заболевания при обнаружении их у пациентов с COVID-19 можно вылечить специальными препаратами в виде таблеток или инъекций.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала одной из наиболее актуальных задач усиление готовности к эпидемиологическим угрозам. По ее словам, необходимо укреплять общее эпидемиологическое пространство для ее решения, а также вырабатывать единые подходы к борьбе с инфекциями с пандемическим потенциалом. Вице-премьер заявила о необходимости объединить усилия международного сообщества.

