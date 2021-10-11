Голикова призвала к усилению готовности к эпидемиологическим угрозам в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала одной из наиболее актуальных задач – усиление готовности к эпидемиологическим угрозам. Об этом она заявила в своем приветственном слове к участникам международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий, видеозапись которого размещена на YouTube-канале Роспотребнадзора.
По словам Голиковой, необходимо укреплять общее эпидемиологическое пространство для ее решения, а также вырабатывать единые подходы к борьбе с инфекциями с пандемическим потенциалом. Вице-премьер также заявила о необходимости объединения усилий международного сообщества.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением COVID-19 в России, остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться.
В России выявлено 7 775 365 случаев коронавируса. За весь период умерли 216 415 человек, выздоровели 6 858 119.
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