Голикова призвала к усилению готовности к эпидемиологическим угрозам в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала одной из наиболее актуальных задач – усиление готовности к эпидемиологическим угрозам. Об этом она заявила в своем приветственном слове к участникам международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий, видеозапись которого размещена на YouTube-канале Роспотребнадзора.

По словам Голиковой, необходимо укреплять общее эпидемиологическое пространство для ее решения, а также вырабатывать единые подходы к борьбе с инфекциями с пандемическим потенциалом. Вице-премьер также заявила о необходимости объединения усилий международного сообщества.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением COVID-19 в России, остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться.

В России выявлено 7 775 365 случаев коронавируса. За весь период умерли 216 415 человек, выздоровели 6 858 119.

