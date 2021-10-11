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Общество

12:20

Инфекционист объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России рост числа случаев коронавируса связан с увеличением количества тестов, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Связано с большей диагностикой, сейчас всем больным с ОРВИ начали делать тесты на коронавирусную инфекцию, естественно, сейчас количество будет больше", – отметил медик.

По его словам, также появился более заразный штамм "Дельта", который отсутствовал в России в прошлом году.

"В прошлом году не заражались те, у кого был неспецифический свой личный иммунитет. Сейчас вирус поражает всех", – пояснил Тимаков.

В России за последние сутки подтвердили 29 409 новых случаев коронавируса. В Москве выявили 5 002 случая, в Санкт-Петербурге – 2 931, в Московской области – 2 184. Всего в стране зарегистрировано 7 804 774 случая коронавирусной инфекции.

Ранее в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Такой тест могут сделать бесплатно все желающие.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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