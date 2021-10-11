В России выявили 29 409 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
За последние сутки в России подтвердили 29 409 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом в 2 608 (8,9%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.
В Москве подтвердили 5 002 случая, в Санкт-Петербурге – 2 931, в Московской области – 2 184, в Самарской области – 705, в Нижегородской области – 658, в Воронежской области – 633, в Башкирии – 610, в Свердловской области – 565, в Пермском крае – 549, в Ростовской области – 540, в Республике Крым – 526, в Красноярском крае – 406, в Челябинской области – 402, в Иркутской области – 396, в Омской области – 382.
Всего в России зарегистрировано 7 804 774 случая (+0,38%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Сахалинской области – 0,09%, Республике Алтай – 0,17%, Республике Калмыкия, Магаданской области – 0,18%.
За последние сутки в РФ подтвердили 957 смертей, за все время в стране умерли 217 372 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 15 460 человек, за весь период пандемии – 6 873 579.
Ранее в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Такой тест могут сделать бесплатно все желающие.
Для этого понадобится паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.
Врачи рассказали, сколько дней человек болеет коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: