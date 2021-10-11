В России выявили 29 409 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

За последние сутки в России подтвердили 29 409 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом в 2 608 (8,9%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве подтвердили 5 002 случая, в Санкт-Петербурге – 2 931, в Московской области – 2 184, в Самарской области – 705, в Нижегородской области – 658, в Воронежской области – 633, в Башкирии – 610, в Свердловской области – 565, в Пермском крае – 549, в Ростовской области – 540, в Республике Крым – 526, в Красноярском крае – 406, в Челябинской области – 402, в Иркутской области – 396, в Омской области – 382.

Всего в России зарегистрировано 7 804 774 случая (+0,38%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Сахалинской области – 0,09%, Республике Алтай – 0,17%, Республике Калмыкия, Магаданской области – 0,18%.

За последние сутки в РФ подтвердили 957 смертей, за все время в стране умерли 217 372 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 15 460 человек, за весь период пандемии – 6 873 579.

Ранее в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Такой тест могут сделать бесплатно все желающие.

Для этого понадобится паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.