Ученые рассказали, кто чаще умирает от COVID-19

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Специалисты из Великобритании выяснили, что в последнее время от COVID-19 чаще умирают непривитые от коронавируса люди в возрасте старше 40 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению специалистов одним из определяющих факторов риска при коронавирусе остается возраст. В теории вакцинация снижает вероятность заболевания в 20 раз, однако эта цифра отличается для людей разного возраста. То же касается и летальности: для людей 35 лет риск умереть в результате COVID-19 вдвое ниже, чем для людей 70 лет.

Кроме того, отмечается, что в Великобритании вакцинацию прошли почти 70% граждан, однако показатель смертности в стране по-прежнему остается высоким. Там обратили внимание на тот факт, что у 5 % пациентов организм может не давать иммунного ответа прививку, еще у 5% он будет ослаблен по различным причинам

Ранее врачи из британского агентства Общественного здравоохранения (PHE) выявили новый штамм коронавируса – B.1.621. Данная мутация была обнаружена у 16 жителей Великобритании, а также в Соединенных Штатах, Южной Америке и Европе.

Ученые на данных момент новый штамм и пока затрудняются ответить вызывает ли он более серьезные осложнения, чем другие варианты вируса.

