Ученые рассказали, кто чаще умирает от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис
Специалисты из Великобритании выяснили, что в последнее время от COVID-19 чаще умирают непривитые от коронавируса люди в возрасте старше 40 лет. Об этом сообщает Daily Mail.
По мнению специалистов одним из определяющих факторов риска при коронавирусе остается возраст. В теории вакцинация снижает вероятность заболевания в 20 раз, однако эта цифра отличается для людей разного возраста. То же касается и летальности: для людей 35 лет риск умереть в результате COVID-19 вдвое ниже, чем для людей 70 лет.
Кроме того, отмечается, что в Великобритании вакцинацию прошли почти 70% граждан, однако показатель смертности в стране по-прежнему остается высоким. Там обратили внимание на тот факт, что у 5 % пациентов организм может не давать иммунного ответа прививку, еще у 5% он будет ослаблен по различным причинам
Ранее врачи из британского агентства Общественного здравоохранения (PHE) выявили новый штамм коронавируса – B.1.621. Данная мутация была обнаружена у 16 жителей Великобритании, а также в Соединенных Штатах, Южной Америке и Европе.
Ученые на данных момент новый штамм и пока затрудняются ответить вызывает ли он более серьезные осложнения, чем другие варианты вируса.
Штамм коронавируса "Гамма" добрался до России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: