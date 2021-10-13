Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Президент подписал соответствующий указ. Другим указом российский лидер освободил от этой должности Владимира Соколенко.

Поклонская до этого занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва. Как пишет РИА Новости, она стала третьей действующей женщиной – послом России. Сейчас Людмила Воробьева представляет российские интересы в Индонезии, а Элеонора Митрофанова – в Болгарии.

Ранее СМИ сообщили, что Поклонская в скором времени может занять должность посла РФ в Кабо-Верде. Отмечалось, что для нее уже были подготовлены соответствующие документы.

Позднее данную информацию подтвердил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Кабо-Верде – португалоязычная республика на островах Зеленого Мыса у западного побережья Африки.