Путин заявил, что не заразился коронавирусом из-за высокого титра антител

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Владимир Путин рассказал, что у него сохраняется высокий уровень антител к коронавирусу, благодаря этому он не заразился инфекцией после общения с заболевшим. Об этом сообщает ТАСС.

"У меня титры высокие, мне, слава богу, повезло", – сказал он после переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

29 сентября Путин лично встретился с Эрдоганом в Сочи и де-факто вышел из режима самоизоляции.

Об уходе на самоизоляцию Путин сообщил 14 сентября. Свое решение глава государства объяснил тем, что в его окружении несколько десятков человек заболели коронавирусом.

По словам Дмитрия Пескова, на самоизоляции президент вел обычный образ жизни, в том числе работал.