Путин встретится с депутатами Госдумы VIII созыва 12 октября

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 12 октября проведет встречу с депутатами Госдумы VIII созыва.

"Готовится встреча президента с депутатами Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в Георгиевском зале Кремля", – приводит его слова ТАСС.

По словам Пескова, собрание пройдет в первый день работы нового созыва Госдумы. Кроме того, в течение недели президент проведет серию отдельных встреч с главами партий.

"Вы знаете, что неделю назад была встреча с руководителями парламентских фракций, когда все вместе встречались, и на этой встрече президент пообещал уже в ближайшее время по отдельности с ними со всеми встретиться", – добавил пресс-секретарь.

Ранее Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы VIII созыва 12 октября. Его откроет старейший по возрасту депутат.

