Путин пока не определился с кандидатурой нового детского омбудсмена – Песков

Фото: depositphotos/doble.dphoto

Владимир Путин пока не определился с кандидатурой нового детского омбудсмена вместо перешедшей в Государственную думу Анны Кузнецовой. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока не определился", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава государства освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием в депутаты Государственной думы нового созыва.

