Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием в депутаты Государственной думы нового созыва. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

"Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва", – говорится в указе.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, президент пока не определился, кто займет освободившийся пост уполномоченного по правам ребенка.

"Пока не определился", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее Кузнецова приняла предложение Путина курировать в Госдуме вопросы по защите семьи и детей.

