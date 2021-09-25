Медведев поблагодарил россиян за участие в выборах в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил россиян за участие на выборах в Госдуму, несмотря на сложную обстановку с коронавирусом в стране.

"Хотел был, прежде всего, со своей стороны поблагодарить всех граждан нашей страны, которые приняли участие в голосовании в Госдуму", – сказал Медведев на встрече Путина с главами партий, прошедших в ГД.

Он отметил, что по итогам голосования "Единая Россия" одержала убедительную победу и завоевала конституционное большинство.

"Завершена избирательная кампания, официально подведены итоги, действительно, "Единая Россия" одержала убедительную победу и завоевала конституционное большинство в Государственной думе. Это колоссальная ответственность для нашей партии", – добавил глава партии.

Медведев также пообещал следить за неукоснительным выполнением программы партии, с которой она пошла на выборы.

Кроме того, партия рассчитывает на сотрудничество с другими фракциями Госдумы.

"Мы со всем уважением относимся к нашим оппонентам и надеемся на то, что будет налажено конструктивное сотрудничество с представителями всех политических сил, которые представлены в Государственной думе", – заключил Медведев.

Выборы прошли в России с 17 по 19 сентября включительно. В них приняли участие 14 партий. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

По итогам голосования конституционное большинство получила "Единая Россия" – 324 кресла в Госдуме. За ней идет КПРФ с результатом 57 мандатов, затем "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13. Также по одному мандату получили партии "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста, 5 мандатов получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

