Путин видит причину претензий к ДЭГ в том, что "кому-то не понравился результат"

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Президент России Владимир Путин полагает, что претензии к итогам электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве возникали не из-за непрозрачности этой системы, а из-за того, что кому-то не понравился их результат. Такое мнение он высказал в рамках встречи с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.

"По Москве это возникло не потому, что есть сомнения в качестве голосования, а потому, что кому-то не понравился результат", – заявил глава государства.

Путин рассказал, что даже в "Единой России" выражали сомнения в достоверности онлайн-голосования и предлагали ему отказаться от системы.

"Ко мне приходили и говорили: "Не надо! Этим воспользуются совсем не те силы, которые поддерживают "Единую Россию". Но я прислушался к тем, кто сказал, что это неизбежно, это удобно для людей, и будет сделано все, чтобы это было максимально прозрачно и максимально честно", – пояснил российский лидер.

Он подчеркнул, что развитие системы ДЭГ продиктовано техническим прогрессом, и главный вопрос остается "в контроле за качеством проведения этих мероприятий".

"Что касается выборов и электронного голосования, вы знаете, можно этого не делать, но современные средства и способы волеизъявления, это, знаете, так же как и технический прогресс, остановить невозможно", – убежден президент.

Комментируя практику трехдневного голосования Путин отметил, что в некоторых странах процесс растянут на недели.

"В тех же США, сколько там голосование по почте шло? По-моему, несколько недель. У нас ничего подобного нет", – напомнил глава государства.

В свою очередь лидер "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что выборы в Госдуму VIII созыва прошли открыто и честно, а их легитимность и прозрачность голосования обеспечили наблюдатели.

"Всегда есть какие-то вопросы, особенно у партий, которые имеют оппозиционную окраску, но тем не менее все нормы были соблюдены, на всех участках присутствовало более 400 тысяч наблюдателей. Они самым внимательным образом следили за тем, чтобы процедуры прошли в строгом соответствии с законом, это помогло обеспечить необходимые легитимность и прозрачность", – пояснил председатель партии.

Он отметил, что весь мир сегодня движется к электронному голосованию. Рано или поздно оно полностью перейдет в онлайн-формат.

"Особенно в таких больших, очень сложных странах, как Российская Федерация", – подчеркнул Медведев.

Встреча российского лидера с председателями партий, прошедших в Госдуму, состоялась 25 сентября в режиме видеоконференции. Участие в ней принимают председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергей Миронов, а также председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

