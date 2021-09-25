Путин поддержал идею оставить Слуцкого главой комитета ГД по международным отношениям

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением оставить Леонида Слуцкого главой комитета Госдумы по международным отношениям. Идею поддержал Владимир Путин, сообщает ТАСС.
"Я знаю и высоко Слуцкого Леонида Эдуардовича на том направлении, которым он занимается на протяжении нескольких лет, я поддержу его кандидатуру", – сказал президент на встрече с лидерами политических партий, прошедших в Госдуму.
Кроме этого, лидер ЛДПР обратился к Путину с просьбой организовать личную встречу, а также предоставить партии руководство двумя парламентскими комитетами и назначить бывшего главу комитета по экономполитике Сергея Жигарева врио губернатора.
"Мы предполагаем, что в ведении ЛДПР будет комитет по просвещению, надеемся, его руководителем будет утвержден Чернышов Борис Александрович. К сожалению, у нас могут забрать комитет по соцполитике под (Максима) Топилина, бывшего министра труда, который в "Единой России". Может быть, это разумно, но мы бы не хотели, чтобы уменьшалось количество комитетов у ЛДПР", – сказал Жириновский.
Он также попросил Путина ускорить строительство парламентского центра.
"Просьба, если можно, ускорить начало строительства парламентского центра. Проект есть, земля есть. Это здание не годится, оно устаревшее, оно осыпается, душное. Если бы депутаты сидели в зале более свободно, никто бы не заболел и не умер", – добавил лидер ЛДПР.
По его словам, правительство Москвы сможет за 2 года построить парламентский центр без использования средств федерального бюджета.
Ранее Путин призвал осторожно относиться к идеи ликвидации Рособрнадзора. По его словам, такой способ не решает коррупционную проблему.
С идей ликвидации ведомства выступил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Он считает, что это позволит избавить учителей школ от бюрократической нагрузки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: