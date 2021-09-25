Путин поддержал идею оставить Слуцкого главой комитета ГД по международным отношениям

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Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением оставить Леонида Слуцкого главой комитета Госдумы по международным отношениям. Идею поддержал Владимир Путин, сообщает ТАСС.

"Я знаю и высоко Слуцкого Леонида Эдуардовича на том направлении, которым он занимается на протяжении нескольких лет, я поддержу его кандидатуру", – сказал президент на встрече с лидерами политических партий, прошедших в Госдуму.

Кроме этого, лидер ЛДПР обратился к Путину с просьбой организовать личную встречу, а также предоставить партии руководство двумя парламентскими комитетами и назначить бывшего главу комитета по экономполитике Сергея Жигарева врио губернатора.

"Мы предполагаем, что в ведении ЛДПР будет комитет по просвещению, надеемся, его руководителем будет утвержден Чернышов Борис Александрович. К сожалению, у нас могут забрать комитет по соцполитике под (Максима) Топилина, бывшего министра труда, который в "Единой России". Может быть, это разумно, но мы бы не хотели, чтобы уменьшалось количество комитетов у ЛДПР", – сказал Жириновский.

Он также попросил Путина ускорить строительство парламентского центра.

"Просьба, если можно, ускорить начало строительства парламентского центра. Проект есть, земля есть. Это здание не годится, оно устаревшее, оно осыпается, душное. Если бы депутаты сидели в зале более свободно, никто бы не заболел и не умер", – добавил лидер ЛДПР.

По его словам, правительство Москвы сможет за 2 года построить парламентский центр без использования средств федерального бюджета.

Ранее Путин призвал осторожно относиться к идеи ликвидации Рособрнадзора. По его словам, такой способ не решает коррупционную проблему.

С идей ликвидации ведомства выступил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Он считает, что это позволит избавить учителей школ от бюрократической нагрузки.

