Выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке – Путин

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководством политических партий, прошедших в Госдуму VIII созыва по итогам выборов, передает ТАСС.

Мероприятие проходит в режиме видеоконференции. Участие в встрече принимают председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергей Миронов, а также председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Президент поздравил "Единую Россию" с победой на выборах, отметив, что партия в очередной раз доказала свое лидерство. Он также отметил, что минувшие выборы прошли открыто и законно.

"Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие больше половины избирателей страны", – подчеркнул глава государства.

Путин заявил, что увеличение числа фракций в Госдуме свидетельствует о развитии демократии в РФ, напомнив, что пятая партия в составе федерального парламента появилась впервые с 1999 года.

"Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил", – убежден президент.

Лидер Российской Федерации отметил, что сегодня роль Государственной Думы в жизни общества возросла: впереди парламентариев ждет напряженная повседневная работа.

В частности, напомнил глава государства, необходимо снизить уровень бедности в стране, повысить качество здравоохранения и образования, а также усилить темпы роста экономики.

Путин подчеркнул, что все депутаты, вне зависимости от того, в какую партию они входят, должны выполнять обещания, данные в ходе предвыборной кампании. Он обратил внимание на активность, которую демонстрировали кандидаты.

"Но такой максимально интенсивный, публичный, открытый стиль работы должен быть нормой на протяжении всего периода исполнения депутатских полномочий", – убежден президент.

Также Путин выразил уверенность в том, что и опытные парламентские партии, и новые политические силы осознают свою ответственность перед Россией и сделают все, чтобы оправдать доверие, оказанное избирателями.

"Я хочу пожелать всем вам успеха, и, конечно, рассчитываю на то, что вы в ходе нашей сегодняшней встречи поделитесь оценками самой избирательной кампании, расскажете о ближайших планах фракций, о законодательных инициативах, которые, безусловно, у каждого присутствующего сегодня на встрече есть, и прежде всего, конечно, о тех целях, о тех задачах, которые направлены на реализацию предвыборных программ и обещаний, которые давались избирателям", – заключил президент России.

Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября включительно. В них приняли участие 14 партий. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

По итогам голосования "Единая Россия" получила 324 кресла. За ней идет КПРФ с результатом 57 мандатов, затем "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13. Также по одному мандату получили партии "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста. Еще пять мандатов распределили между кандидатами-самовыдвиженцами.

