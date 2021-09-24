Следующие федеральные выборы будут проходить на единой онлайн-платформе – ЦИК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Следующие федеральные выборы будут проходить на единой онлайн-платформе и по общим правилам, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания.

"На следующих федеральных выборах уже будет единая база. То, что накоплено в Москве, никуда не уйдет. Власти столицы будут продолжать на своей платформе развивать все, что они делают сейчас по разным аспектам московской городской жизни", – сказала она.

Памфилова подчеркнула, что все, что Москва наработала, войдет в общую копилку.

Выборы прошли в России с 17 по 19 сентября включительно. В них приняли участие 14 партий. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.