Путин призвал осторожно относиться к идее ликвидации Рособрнадзора

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей
Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму, призвал осторожно относиться к идеи ликвидации Рособрнадзора. По его словам, такой способ не решает коррупционную проблему.
"По поводу отчетности (учителей – Прим. ред.) надеюсь, что это будет услышано, но нужно ли в этой связи Рособрнадзор ликвидировать, ликвидировать все можно. В одной из соседних стран ликвидировали ГАИ, и что толку? Взятки начали брать не гаишники, а те, к кому перешли эти функции", – приводит ТАСС слова президента.
Путин уточнил, что необходимо правильно разобраться в этой ситуации, проанализировать качество образования и его доступность в стране, а также изучить возможность реформирования Рособрнадзора.
С идей ликвидации ведомства выступил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Он считает, что это позволит избавить учителей школ от бюрократической нагрузки.
Ранее Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах, отметив, что партия в очередной раз доказала свое лидерство. Он также отметил, что минувшие выборы прошли открыто и законно.
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