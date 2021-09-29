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Политика

12:30

Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от мандатов в Госдуму

политика

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу отказались от мандатов депутатов Госдумы VIII созыва. Заявление об отказе они подали в Центризбирком, сообщает ТАСС.

Согласно данным ЦИК, от мандатов также отказались руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева и главный врач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Продолжить свою партийную работу в качестве глав профильных комиссий членам "Единой России" предложил Владимир Путин.

Лавров должен был возглавить комиссию партии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, Шойгу – комиссию по развитию Восточной Сибири, Шмелева – комиссию ЕР по науке, а Проценко – по здравоохранению.

Предложение президента приняла Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. В Госдуме она будет курировать вопросы защиты семьи и детей.

Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от мандатов Госдумы

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