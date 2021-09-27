Лидеры предвыборного списка ЕР возглавят профильные комиссии партии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Лидеры предвыборного списка "Единой России" продолжат свою партийную работу в качестве глав профильных комиссий. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с ними по видеосвязи.

"Знаю, что вы и сами дальше тоже будете отстаивать интересы своих избирателей, по-разному, на разных местах, но все будете так или иначе работать в активе, в представительных органах самой партии, работать по реализации программы, которую справедливо называют народной, так как она сформирована на основе предложений граждан нашей страны", – отметил президент.

Глава МИД Сергей Лавров возглавит комиссию партии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, а глава Минобороны Сергей Шойгу – комиссию по развитию Восточной Сибири.

Сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева возглавит комиссию ЕР по науке, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко – по здравоохранению, а детский омбудсмен Анна Кузнецова – по защите семьи и детей.

Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил россиян за участие на выборах в Госдуму, несмотря на сложную обстановку с коронавирусом в стране. Он отметил, что по итогам голосования ЕР одержала убедительную победу и завоевала конституционное большинство.

