Захар Прилепин откажется от депутатского мандата

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин откажется от своего депутатского мандата в пользу лидера нижегородского списка партии Дмитрия Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя политика Елизавету Кондакову.

"Действительно, в кратчайшие сроки после получения мандата депутата Государственной думы Захар Прилепин намерен передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял нижегородскую региональную группу", – сказала собеседница агентства.

По ее словам, политик намерен сконцентрироваться на обучении в школе губернаторов, при этом посты сопредседателя партии и главы палаты депутатов он сохранит. Отмечается, что решение Прилепина связано с его желанием претендовать на высшие государственные посты, в том числе и президентский, что невозможно при условии сохранения мандата. В настоящее время политик уже начал обучение, оно продлится около 7–8 месяцев.

Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября включительно. В них приняли участие 14 партий. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

По итогам голосования "Единая Россия" получила 324 кресла. За ней идет КПРФ с результатом 57 мандатов, затем "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13. Также по одному мандату получили партии "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста. Еще пять мандатов распределили между кандидатами-самовыдвиженцами.

