Лавров и Шойгу сами решат, как распорядятся депутатскими мандатами – Песков

Фото: ТАСС/ пресс-служба МИД РФ/Александр Астафьев

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, входящие в федеральный список кандидатов "Единой России" на думские выборы, сами сообщат о том, как распорядятся депутатскими мандатами. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это будет их личное решение", – заявил он, отвечая на вопрос о дальнейших планах министров РФ.

Пресс-секретарь также отметил, что Владимир Путин регулярно общается с Лавровым и Шойгу по рабочим вопросам.

"Я не располагаю информацией, уведомили ли они президента, но в любом случае они сами скажут о принятом решении", – добавил Песков.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.