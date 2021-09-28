В России предложили сделать нерабочими дни голосования

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать нерабочими дни голосования на выборах. С такой идеей он обратился к главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT.

Политолог напомнил, что летом 2020 года в законодательство внесли норму, которая позволяет избирательным комиссиям проводить голосование на выборах и референдумах в течение трех дней. При этом, как показали последние выборы в Госдуму, при использовании такого формата один из дней голосования выпадает на рабочую пятницу. Орлов отметил, что многим избирателям в этот день физически сложнее посетить избирательные участки.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения в дни голосования на федеральных выборах и референдумах нерабочих дней с сохранением заработной платы", – написал он.

Политолог считает, что это решение будет способствовать стимулированию граждан участвовать в выборах, повышению явки, созданию более комфортных условий участия в выборах избирателей.

В этом году выборы прошли в России с 17 по 19 сентября включительно. В них приняли участие 14 партий. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

По итогам голосования конституционное большинство получила "Единая Россия" – 324 кресла в Госдуме. За ней идет КПРФ с результатом 57 мандатов, затем "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13. Также по одному мандату получили партии "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста, 5 мандатов получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

