Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

08:13

В России предложили сделать нерабочими дни голосования

политика

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать нерабочими дни голосования на выборах. С такой идеей он обратился к главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT.

Политолог напомнил, что летом 2020 года в законодательство внесли норму, которая позволяет избирательным комиссиям проводить голосование на выборах и референдумах в течение трех дней. При этом, как показали последние выборы в Госдуму, при использовании такого формата один из дней голосования выпадает на рабочую пятницу. Орлов отметил, что многим избирателям в этот день физически сложнее посетить избирательные участки.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения в дни голосования на федеральных выборах и референдумах нерабочих дней с сохранением заработной платы", – написал он.

Политолог считает, что это решение будет способствовать стимулированию граждан участвовать в выборах, повышению явки, созданию более комфортных условий участия в выборах избирателей.

В этом году выборы прошли в России с 17 по 19 сентября включительно. В них приняли участие 14 партий. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

По итогам голосования конституционное большинство получила "Единая Россия" – 324 кресла в Госдуме. За ней идет КПРФ с результатом 57 мандатов, затем "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13. Также по одному мандату получили партии "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста, 5 мандатов получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

ЦИК опубликовал предварительные данные о количестве мандатов прошедших в Госдуму партий

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать