Медведев рассказал, почему не пошел в Госдуму

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что для бывшего главы государства было бы неправильно избираться в Госдуму или претендовать на место спикера парламента, сообщает RT.

По его словам, это очень тонкая работа, требующая согласования интересов и достижения компромиссов между разными людьми и фракциями.

"Это такая филигранная работа, которую нужно вести в ежедневном режиме. Причем не опираясь на прежние, так сказать, должности, а именно, что называется, просто потому, что так распорядилась судьба и тебя избрали в Государственную думу", – пояснил он.

Медведев напомнил, что у бывшего лидера не очень много возможностей для продолжения трудовой деятельности. Он отметил, что в некоторых странах экс-президенты вообще не занимают госдолжности, а вместо этого читают лекции и ведут общественные форумы.

Медведев добавил, что является заместителем председателя Совета безопасности. Возглавляет же его президент Владимир Путин.

"Я занимаюсь важными, интересными вопросами, связанными с обеспечением национальной безопасности нашей страны, обеспечением обороноспособности. И это в известной степени в том числе связано с тем опытом, которым я располагаю, который я получил, находясь на тех должностях", – подчеркнул он.

Ранее Медведев поблагодарил россиян за участие на выборах в Госдуму, несмотря на сложную обстановку с коронавирусом в стране. Он отметил, что по итогам голосования "Единая Россия" одержала убедительную победу и завоевала конституционное большинство.

Медведев также пообещал следить за неукоснительным выполнением программы партии, с которой она пошла на выборы. Кроме того, партия рассчитывает на сотрудничество с другими фракциями Госдумы.

Выборы прошли в России с 17 по 19 сентября включительно. В них приняли участие 14 партий. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.