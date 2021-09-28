Медведев рассказал, почему не пошел в Госдуму

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что для бывшего главы государства было бы неправильно избираться в Госдуму или претендовать на место спикера парламента, сообщает RT.
По его словам, это очень тонкая работа, требующая согласования интересов и достижения компромиссов между разными людьми и фракциями.
"Это такая филигранная работа, которую нужно вести в ежедневном режиме. Причем не опираясь на прежние, так сказать, должности, а именно, что называется, просто потому, что так распорядилась судьба и тебя избрали в Государственную думу", – пояснил он.
Медведев напомнил, что у бывшего лидера не очень много возможностей для продолжения трудовой деятельности. Он отметил, что в некоторых странах экс-президенты вообще не занимают госдолжности, а вместо этого читают лекции и ведут общественные форумы.
Медведев добавил, что является заместителем председателя Совета безопасности. Возглавляет же его президент Владимир Путин.
"Я занимаюсь важными, интересными вопросами, связанными с обеспечением национальной безопасности нашей страны, обеспечением обороноспособности. И это в известной степени в том числе связано с тем опытом, которым я располагаю, который я получил, находясь на тех должностях", – подчеркнул он.
Ранее Медведев поблагодарил россиян за участие на выборах в Госдуму, несмотря на сложную обстановку с коронавирусом в стране. Он отметил, что по итогам голосования "Единая Россия" одержала убедительную победу и завоевала конституционное большинство.
Медведев также пообещал следить за неукоснительным выполнением программы партии, с которой она пошла на выборы. Кроме того, партия рассчитывает на сотрудничество с другими фракциями Госдумы.
Выборы прошли в России с 17 по 19 сентября включительно. В них приняли участие 14 партий. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
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