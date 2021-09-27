Кузнецова приняла предложение Путина курировать в ГД вопросы защиты семьи и детей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова приняла предложение Владимира Путина курировать в Госдуме вопросы по защите семьи и детей. Она отметила, что предложение главы государства является для нее большой и важной задачей.
"Предложение президента всем лидерам предвыборного списка "Единой России" возглавить профильные партийные комиссии является логичным продолжением той работы, которая уже проделана. Теперь необходимо внимательно проследить, чтобы все предложения и инициативы, собранные в народной программе, были на должном уровне реализованы, дошли до конкретных семей с детьми", – сказала Кузнецова ТАСС.
На встрече Владимир Путин поздравил пятерку списка "Единой России" с убедительной победой партии на прошедших выборах и предложил каждому возглавить комиссию.
Министру обороны Сергею Шойгу он предложил возглавить комиссию партии по развитию Восточной Сибири, главе МИД Сергею Лаврову – по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, сопредседателю штаба ОНФ Елене Шмелевой – по образованию и науке, главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко – по здравоохранению, а Анне Кузнецовой – по защите семьи и детей.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Шойгу и Лавров остаются на своих постах и не идут в Госдуму.
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