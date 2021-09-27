В Кремле заявили, что Шойгу и Лавров не пойдут в Госдуму

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Глава Минобороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров остаются на своих постах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что они не идут в Госдуму.

На встрече Владимир Путин поздравил пятерку списка "Единой России" с убедительной победой партии на прошедших выборах и предложил каждому возглавить комиссию.

Шойгу он предложил комиссию партии по развитию Восточной Сибири, Лаврову – по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, сопредседателю штаба ОНФ Елене Шмелевой – по образованию и науке, главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко – по здравоохранению, а Анне Кузнецовой – по защите семьи и детей.

Ранее Песков сообщил, что Лавров и Шойгу, входящие в федеральный список кандидатов "Единой России" на думские выборы, сами сообщат о том, как распорядятся депутатскими мандатами. Пресс-секретарь также отметил, что Владимир Путин регулярно общается с Лавровым и Шойгу по рабочим вопросам.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.