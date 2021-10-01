Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы нового созыва

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Владимир Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы VIII созыва 12 октября. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Созвать первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 12 октября 2021 года в 10 часов", – прописано в указе.

Согласно нормам Конституции РФ, первое заседание нового созыва Госдумы должно состояться на 30-й день после избрания депутатов. Однако президент страны имеет право на досрочный созыв нижней палаты парламента.

Первое заседание открывает старейший по возрасту депутат. С началом работы нового созыва полномочия депутатов прежнего полностью прекращаются.

Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября включительно. В них приняли участие 14 партий. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

По итогам голосования "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ – 57, "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13. Также по одному мандату получили партии "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста. Еще пять мандатов распределили между кандидатами-самовыдвиженцами.