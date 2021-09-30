Володин заявил, что по итогам выборов состав Госдумы обновился почти наполовину

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
По итогам прошедших выборов состав Государственной думы в новом созыве обновился на 48,5%, что также соответствует доле новых депутатов от "Единой России", заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Из 450 избранных депутатов 232 были в предыдущем созыве, новых депутатов – 48,5%. Тренд задает "Единая Россия" – у нее ровно такое же обновление, 48,5%", – сказал он.
Как уточнил Володин, из 324 депутатов "Единой России" в предыдущем созыве присутствовали 167, в КПРФ – 34 из 57 (обновление составило 40,4%), в "Справедливой России" – 13 из 27 (обновление 51,9%), в ЛДПР – 14 из 21 (обновление 33,3%).
Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября включительно. В них приняли участие 14 партий. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
По итогам голосования "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ – 57, "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13. Также по одному мандату получили партии "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста. Еще пять мандатов распределили между кандидатами-самовыдвиженцами.
Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от мандатов Госдумы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: