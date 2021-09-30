Володин заявил, что по итогам выборов состав Госдумы обновился почти наполовину

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По итогам прошедших выборов состав Государственной думы в новом созыве обновился на 48,5%, что также соответствует доле новых депутатов от "Единой России", заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Из 450 избранных депутатов 232 были в предыдущем созыве, новых депутатов – 48,5%. Тренд задает "Единая Россия" – у нее ровно такое же обновление, 48,5%", – сказал он.

Как уточнил Володин, из 324 депутатов "Единой России" в предыдущем созыве присутствовали 167, в КПРФ – 34 из 57 (обновление составило 40,4%), в "Справедливой России" – 13 из 27 (обновление 51,9%), в ЛДПР – 14 из 21 (обновление 33,3%).

Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября включительно. В них приняли участие 14 партий. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

По итогам голосования "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ – 57, "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13. Также по одному мандату получили партии "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста. Еще пять мандатов распределили между кандидатами-самовыдвиженцами.