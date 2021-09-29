Володин назвал дискриминационным запрет YouTube на критику выборов лишь в США и Германии

Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал новые правила YouTube, касающиеся запрета на критику выборов только в США и Германии, дискриминационными, сообщает RT.

Такое поведение по отношению к РФ и ее гражданам Володин назвал недопустимым. Он призвал думский комитет по безопасности и комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучить ситуацию.

"Почему-то не учтен крайне важный момент: эти правила распространяются всего на две страны – США и Германию. Что это, как не двойные стандарты и, по сути, неприкрытое пренебрежение ко всем остальным государствам", – высказался Володин.

Спикер Госдумы заявил, что правила невмешательства в выборы суверенных государств должны стать обязательными для всех международных IT-компаний, а также распространяться на все страны. По его мнению, нужно обсудить в ПАСЕ и ООН влияние на ход избирательных кампаний в странах со стороны IT-компаний.

Ранее в руководстве YouTube приняли решение запретить критику результатов выборов в США и Германии.

Социал-демократическая партия Германии получила 25,7% голосов, поэтому займет 206 мест в бундестаге. Фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" – из 118, "Свободной демократической партии" – из 92, "Альтернативы для Германии" – из 83. Левые будут представлены 39 депутатами.