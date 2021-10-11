Врач заявила об отсутствии коллективного иммунитета к ковиду в Москве

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Главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что из-за низких темпов вакцинации в Москве до сих пор не выработан стойкий коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом она сообщила в интервью Первому каналу.

"Все, что прогнозировалось, оправдалось, к сожалению большому. Стойкого коллективного иммунитета мы не наработали в связи с очень низкими темпами вакцинации", – сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о низком уровне вакцинации россиян от коронавируса и высоком уровне смертности. По словам представителя Кремля, новые штаммы представляют опасность, а единственное, что может спасти жизнь, – вакцина от коронавируса.