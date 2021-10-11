В Кремле назвали низким уровень вакцинации от COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о низком уровне вакцинации россиян от коронавируса и высоком уровне смертности. Об этом сообщает ТАСС.
"Уровень вакцинации у нас маленький, непозволимо маленький, отсюда у нас такая большая смертность, пандемия не уходит, она возвращается новыми волнами, новыми, более агрессивными штаммами, которые более вирулентны", – сказал он.
По словам представителя Кремля, новые штаммы представляют опасность, а единственное, что может спасти жизнь, – вакцина от коронавируса.
До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением COVID-19 в России, остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться.
За последние сутки в России подтвердили 29 409 новых случаев коронавируса. При этом в 2 608 (8,9%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.
Врачи рассказали, сколько дней человек болеет коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: