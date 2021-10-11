В Кремле назвали низким уровень вакцинации от COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о низком уровне вакцинации россиян от коронавируса и высоком уровне смертности. Об этом сообщает ТАСС.

"Уровень вакцинации у нас маленький, непозволимо маленький, отсюда у нас такая большая смертность, пандемия не уходит, она возвращается новыми волнами, новыми, более агрессивными штаммами, которые более вирулентны", – сказал он.

По словам представителя Кремля, новые штаммы представляют опасность, а единственное, что может спасти жизнь, – вакцина от коронавируса.

До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением COVID-19 в России, остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться.

За последние сутки в России подтвердили 29 409 новых случаев коронавируса. При этом в 2 608 (8,9%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

